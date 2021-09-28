В Челябинске такси попало под поезд

В Челябинске такси попало под тепловоз. Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГИБДД, ДТП произошло накануне вечером на железнодорожном переезде в поселке Новосинеглазово.

Водитель автомобиля Volkswagen решил проскочить железнодорожный переезд, несмотря на то, что ему горел красный и звуковая сигнализация предупреждала об опасности.

Переехать через колею он не успел: тепловоз, несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, ударил легковушку в левый бок и снес с путей. В машине, помимо водителя находилась 22-летняя пассажирка. Они оба получили травмы.

По факту ДТП проверку начала транспортная прокуратура.

В ГИБДД отмечают, что водитель в любом случае понесет ответственность: он грубо нарушил ПДД, причинил ущерб железной дороги и, как выяснилось, работал в такси без специального разрешения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.09.21

28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: без харизмы. / Поствыборный бунт в России: власть научилась подавлять протесты, но недовольных очень много. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»