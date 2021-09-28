Все больше южноуральцев занимает в ломбардах

Ломбарды выдали южноуральцам более 8 миллиардов рублей займов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ, в первом полугодии 2021 года ломбарды заключили с жителями региона более 800 тысяч договоров о предоставлении займов. Средний размер займа достиг 10 тысяч рублей.

Чаще всего ломбарды выдавали деньги южноуральцам под залог золотых и меховых изделий, бытовой техники и электроники. Объем выдачи таких займов вырос на 22%, до 8 миллиардов рублей. Гораздо реже ломбарды оформляли договоры под залог автомобилей – объем выдачи займов в этом сегменте наоборот сократился на 23%, до 16 миллионов рублей.

По данным на 1 июля в регионе зарегистрировано 63 ломбарда, за год их количество сократилось на четверть. Это связано в том числе с новыми правилами допуска на финансовый рынок, которые вступили в силу в начале года. Для получения или подтверждения статуса ломбарда и включения в государственный реестр организациям нужно было пройти проверку Банка России. Ранее реестр ломбардов формировался автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ.

Рост числа обращений в ломбарды означает фактическое ухудшение финансового положения южноуральцев. Будучи не в состоянии покрыть свои потребности за счет собственных средств, так как их реальные доходы даже с учетом заимствований за 2021 год практически не изменились (по последним данным, рост составил лишь 0,8%) и исчерпав возможности банковских заимствований, жители Челябинской области вынуждены закладывать свои давние и не очень приобретения, рискуя лишиться их в случае невыплаты займа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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