Объемы инновационной продукции на Южном Урале существенно сократились

В Челябинской области производство инновационной продукции за два года снизилось на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в 2020 году в регионе действовали 209 организаций, занятых в производстве инновационной продукции. Это на 7,2% выше показателя 2019 года и на +129,7% показателя 2018 года. Таковы данные отчета Челябинскстата.

При этом с 2018 года отмечено значительное снижение объема отгруженной инновационной продукции: на 24,6 миллиарда рублей – до 78,1 миллиарда рублей (минус 24%). За то же время затраты на инновационную деятельность сократились на 6,6 миллиарда рублей – до 22 миллиардов рублей (минус 23%).

По всей видимости, снижение объемов производства при росте числа участников хозяйственной деятельности объясняется переориентацией отрасли в регионе с собственно инноваций на реализацию стратегии улучшения производственных и технологических процессов (или рационализаторство).

Так, если в 2018 году объем отгрузки значительно измененной или вновь внедренной продукции оценивался в 52 миллиарда рублей, в 2020 году этот показатель снизился до 31,3 миллиарда рублей (минус 40%). Товаров, связанных с нанотехнологиями в 2020 году, было отгружено на 41,6 миллиарда рублей – на 9,3 миллиарда меньше, чем в 2018 году (минус 18%).

В то же время, объем усовершенствованной продукции практически не изменился, снизившись с 46,8 миллиарда рублей до 46,7 миллиарда.

Аналогично обстоят дела и с затратами. Если в 2018 году на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства, а также новых производственных процессов направили 17,9 миллиарда рублей, то в 2020-м – лишь 12,7 миллиарда (минус 29%).

Об этом же свидетельствует и тот факт, что среди организаций, осуществлявших в 2020 году отгрузку инновационных товаров, работ, услуг, преимущественно отмечены предприятия промышленного производства, на их долю приходится 74,2% отгруженной инновационной продукции. И лишь 24,0% составляет отгрузка организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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