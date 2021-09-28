Челябинца будут судить за избиение врача

В Челябинске будут судить горожанина, избившего медика из-за высказанного им замечания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Установлено, что в июне 2021 года ночью в приемное отделение местной больницы привезли женщину, которой стало плохо после употребления спиртного. Сопровождал челябинку супруг, находившийся в изрядном подпитии. В приемном покое он вел себя вызывающе, нецензурно обращался к медицинскому персоналу и отдавал команды врачам. Когда же дежурный врач сделал ему замечание, он ударил медика в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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