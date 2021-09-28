В Челябинской области полиция накрыла мини-завод по производству мефедрона

В Челябинской области полицейскими ликвидирован мини-завод по производству мефедрона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка при содействии представителей ГУНК МВД России и силовой поддержке отряда особого назначения «Гром» задержали на территории Троицкого района четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские установили, что задержанные – 30- и 26-летние жители Копейска и Троицка, а также Санкт-Петербурга и Новосибирской области, 1992 и 2001 года рождения – организовали мини-завод по производству синтетических наркотиков.

Нарколаборатория производственной мощностью более 50 килограммов в месяц была оборудована в специально приспособленном для этого вагончике по месту жительства одного из злоумышленников.

Помещение оборудовали вентиляцией и освещением. При изготовлении наркотиков участники группы использовали средства индивидуальной защиты.

При проведении обыска изъято свыше 45 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование (реактор, вакуумный насос, химически стойкие полимерные емкости, 2 костюма химической защиты, 2 противогаза, весы) и химические реактивы – 10 канистр с жидкостью по 20 литров каждая, которые направлены на экспертизу.

Также установлено, что один из участников группы получал за наркопреступления средства в криптовалюте, которую в дальнейшем конвертировал в российские рубли через различные интернет-площадки по обмену. За период противоправной деятельности мужчина совершил финансовые операции с денежными средствами на сумму более 200 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконных производства и сбыта наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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