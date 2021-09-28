Участница «пирамиды» отдала аферистам 800 тысяч рублей в надежде вернуть потерянные деньги

Жительница Карталов в надежде вернуть потерянные при участии в финансовой пирамиде деньги перевела мошенникам около 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Карталинский» обратилась 59-летняя местная жительница, рассказав, что перечислила неизвестным 786 тысяч рублей.

По словам женщины, она поверила незнакомке, по телефону обещавшей ей компенсацию за вложенные ранее в финансовую пирамиду потерянные средства. Для возмещения убытков необходимо было оплатить страховку на сумму 82 тысячи рублей и облигации стоимостью 180 тысяч рублей. Затем понадобились и другие платежи.

Карталинка выполнила необходимые условия, на протяжении нескольких дней перечисляя аферистам деньги на различные банковские карты. Всего она отправила «благодетелям» 786 тысяч рублей, но вместо ожидаемой выплаты продолжились звонки от якобы представителей финансовых организаций, под различными предлогами убеждавших сделать ряд платежей, необходимых для возврата средств. В результате женщина направилась в дежурную часть полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время, сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Полицейские в очередной раз предостерегают южноуральцев от необдуманных решений. «В случае поступления звонка о якобы компенсации денежных средств знайте, что с вами разговаривают мошенники, прервите с ними общение. Не совершайте денежные операции по указанию незнакомцев, посоветуйтесь с родными, близкими, расскажите им о сложившейся ситуации, порой этого бывает достаточно для того, чтобы выйти из-под влияния мошенников и сохранить свои сбережения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки», – убеждают они жителей Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.09.21

В Челябинской области полиция накрыла мини-завод по производству мефедрона. / Челябинца будут судить за избиение врача. / Объемы инновационной продукции на Южном Урале существенно сократились. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»