На Урале в снегу застряли два школьных автобуса

В Челябинской области в снегу застряли два школьных автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в южных районах регионах высота снега, выпавшего в течение последних суток, достигла 10 см.

В итоге на дороге между поселками Урлядинский и Межозерный образовался затор, в котором застряли 2 школьных автобуса и два десятка автомобилей. Весь транспорт был на летней резине. Школьников передали родителями, а пустые автобусы и легковушки отбуксировали на очищенную трассу.

Верхнеуральск, Павел Зварзин

Верхнеуральск. Другие новости 28.09.21

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