Число закрытых на карантин из-за ОРВИ классов в Челябинской области превысило девять сотен

В южноуральских школах продолжают переводить школьников на дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня, 28 сентября, карантинные мероприятия по ОРВИ введены в 915 классов в 215 школах Челябинской области. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Полностью закрыты на карантин 14 общеобразовательных школ. Также ограничительные мероприятия действуют в одном детском саду Аргаяшского района.

Кроме того, на дистанционное обучение из-за контакта с больным коронавирусом переведены 13 классов в 5 школах области и 14 групп в дошкольных образовательных учреждениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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