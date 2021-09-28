Участников «Недели туризма» в Магнитогорске провели по «Стальному маршруту»

Магнитка делится опытом промтуризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 27 сентября в рамках «Недели туризма на Южном Урале» в Магнитогорске прошел информационный тур, в ходе которого его участники совершили экскурсию по производственной площадке ММК и провели круглый стол по проблемам и перспективам промышленного туризма.

Участниками мероприятия стали специалисты по туризму муниципалитетов, представители предприятий промышленного туризма региона, представители вузов.

Ключевым событием посещения Магнитогорска стала экскурсия по промплощадке градообразующего предприятия и знакомство с экскурсионным проектом ПАО «ММК» по развитию промышленного туризма «Стальной маршрут». По ходу поездки по комбинату гости посетили доменную печь №10, листопрокатный цех №11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, а также уникальный толстолистовой стан 5000, выпускающий горячекатаный прокат для трубной отрасли, судо – и мостостроения.

Напомним, еще с 2018 года Магнитогорский металлургический комбинат успешно развивает направление промышленного туризма. Тогда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрослых («Укрощение огня» и «Стальная эволюция»), и два маршрута, ориентированных на детей («У папы на работе» и «В гости к металлургам»). Позднее были разработаны два новых маршрута – «ММК своими глазами» и «Новые технологии – чистый воздух».

Новинкой этого года стала экскурсия «Легенды и были стальной реки», подразумевающая поездку на катере по акватории магнитогорского водохранилища и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 16,8 тыс. человек.

Кроме того, организован цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки в разгром немецко-фашистских войск в годы войны и ориентированный на интернет-аудиторию. За цикл этих виртуальных экскурсий в феврале нынешнего года ММК был отмечен в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Годом ранее комбинат уже становился лауреатом этой премии сразу в двух номинациях.

На состоявшемся по завершении экскурсии круглом столе «Проблемы и перспективы развития промышленного туризма в Челябинской области» выступила Мария Пушкарская, руководитель информационного центра АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», являющегося оператором развития на ММК промышленного туризма. Как сообщила Мария Пушкарская, при организации экскурсионных маршрутов по территории комбината особое внимание уделяется вопросам безопасности экскурсантов. Группы сопровождает квалифицированный экскурсовод промышленного туризма, а автобус с экскурсантами перемещается по территории комбината в сопровождении машины безопасности дорожного движения.

Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован от несчастных случаев.

Подготовку экскурсоводов осуществляет КЦПК «Персонал», который открыл профессиональную программу повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». В программе обучения теория и практика экскурсионного дела, теория металлургического производства, использование информационных технологий и интерактивных экскурсионных практик в экскурсионном деле, а также имиджевые аспекты работы экскурсовода.

Кроме того, в обязательном порядке будущие экскурсоводы изучают основы безопасности и правила оказания медицинской помощи на экскурсионном маршруте. Также обучающиеся смогут пройти практику на производственной площадке ПАО «ММК». В планах развития этого направления – создание на базе ПАО «ММК» и КЦПК «Персонал» центра компетенций по промышленному туризму.

Участники круглого стола высоко оценили успешный опыт ММК по развитию промышленного туризма, а также усилия комбината по подготовке кадров для данной сферы деятельности. Мария Пушкарская, в свою очередь, сообщила, что в конце октября 2021 года в Челябинской области состоится II Всероссийский форум по промышленному туризму, один из дней которого пройдет в Магнитогорске на базе ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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