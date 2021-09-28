В Челябинске пациент с COVID-19 выпал из окна больницы

В Челябинске выясняют подробности гибели пациента ковидного госпиталя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 27 сентября в Ленинском районе областного центра.
Под окнами ОКБ №2, расположенной на улице Гагарина, обнаружили тело мужчины. Он упал с одного из верхних этажей пятиэтажного здания.
В СКР предполагают, что причиной гибели пациента мог стать несчастный случай: южноуральцу могло стать душно, он потянулся, чтобы открыть окно и не удержался. Хотя это не единственная версия трагедии. По факту ЧП начата доследственная проверка.
Напомним, ОКБ №2 стала ковидным госпиталем весной 2020 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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