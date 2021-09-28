В Челябинске пациент с COVID-19 выпал из окна больницы

В Челябинске выясняют подробности гибели пациента ковидного госпиталя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 27 сентября в Ленинском районе областного центра.

Под окнами ОКБ №2, расположенной на улице Гагарина, обнаружили тело мужчины. Он упал с одного из верхних этажей пятиэтажного здания.

В СКР предполагают, что причиной гибели пациента мог стать несчастный случай: южноуральцу могло стать душно, он потянулся, чтобы открыть окно и не удержался. Хотя это не единственная версия трагедии. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Напомним, ОКБ №2 стала ковидным госпиталем весной 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.09.21

Продолжительность летнего отдыха южноуральцев сократилась втрое. / Участников «Недели туризма» в Магнитогорске провели по «Стальному маршруту». / Число закрытых на карантин из-за ОРВИ классов в Челябинской области превысило девять сотен. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»