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Среда, 29 сентября 2021, 04:23 мск

Новости Челябинск

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29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

29.09.2021, среда

  • 10:00 Челябинск – Заседание II Форума глав регионов государств-членов ШОС с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179, пресс-центр)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Кибермошенничество: актуальные данные» (пресс-центр «Гранада пресс»)

  • 11:30 Челябинск – Двусторонняя встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Мирбеком Кожоевым (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 12:00 Челябинск – Двусторонняя встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и осмотр выставки (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 14:00 Челябинск – Открытие тематической выставки, посвященной лошадям (музей почтовой связи Челябинской области, пр. Ленина, 64)

  • 16:10 Челябинск – Пресс-подход к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в рамках II Форума глав регионов государств-членов ШОС (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179, пресс-центр)

  • 18:30 Челябинск – Торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований (спортсмены и тренеры), вузов-победителей/призеров Универсиады 2020-2021 и председателей спортивных клубов (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

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