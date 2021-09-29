Полтысячи зданий в Челябинске на сутки останутся без воды

Водоснабжение отключат в Курчатовском и Центральном районах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 29 сентября, с 23 часов до 20 часов 30 сентября для устранения аварийной ситуации на водоводе и замены задвижки будет прекращена подача воды в части жилых домов и административных зданий Курчатовского и Центрального районов города Челябинска. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Под отключение попадают 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, 3 детских сада, 11 административных, 2 лечебных и 1 религиозное здание.

Руководство МУП «ПОВВ» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).

Перечень зданий, попадающих под отключение:

Центральный район:

– ул. П. Столыпина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21;

– ул. П. Сумина, 2, 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а,26;

– ул. Татищева, 252, 260;

– ул. Героя России Родионова, 4, 6, 8, 10, 12;

– ул. Ак. Макеева, 24, 26, 28.

– микрорайон №39А ч/сектор: улицы Татищева, Тюльпанная, Рассветная, Соловьиная, Вересковая, Клубничная, Земляничная, Васильковая, Абрикосовая.

Курчатовский район:

– Поселок Градский ч/сектор: улицы Шершневская, Городская, Сарапульская, Олонецкая, Логовая, Лавровая.

– пр. Победы, 398, 400;

– пр.Новоградский, 10, 12, 58,62, 64.

– ул. Шершневская, 3;

– ул. Логовая, 13, 26а.

Кроме того, будет отключено 10 административных зданий по улице Трактовой и 100 частных домов в поселке Садовый в Сосновском районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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