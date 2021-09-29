Челябинцы требуют отставки мэра Натальи Котовой

Жители Челябинска начали сбор подписей под петицией об отставке главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция была размещена на портале Change.org сегодня, 29 сентября, представителями движения «Спасем наш лес вместе». Документ адресован губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и городской думе.

В вину чиновнице ставят отсутствие безопасного общественного транспорта («По улицам Челябинска ездят ржавые маршрутки – «Газели» и ПАЗы, списанные в других городах, под управлением водителей – выходцев из Таджикистана и Узбекистана», – пишут авторы), игнорирование мнения большинства горожан относительно реконструкции Комсомольского проспекта, который стал неудобным для проезда, что усугубляет ситуацию с пробками, отсутствие мест в школах и детских садах в новых микрорайонах Челябинска.

Напоминают властям и о так и не решенной проблеме с незаконными киосками, шиномонтажками и парковками. «Горожане устали жаловаться во все инстанции и обнаруживать все новые и новые киоски, которые бесконтрольно устанавливаются на газонах и тротуарах, придомовых территориях и т.д.» – пишут авторы петиции.

Одна из основных претензий челябинцев – продолжение массового уничтожения зеленых насаждений: планирование строительства в лесу в районе микрорайонов Тополиная аллея, Ньютон и Парковый 2, вырубка березовой рощи за ЛА «Трактор» ради строительства тренировочного катка, планы по строительству многоуровневой парковки в парке Гагарина, планирование строительства в городском бору. «Только в 2021 году команда Котовой вывела из рекреационных зон озеленения 21 земельный участок!» – возмущаются южноуральцы.

При этом перевод публичных слушаний в заочный формат фактически лишил жителей Челябинска права голоса в решении важных вопросов, в том числе в градостроительной деятельности. «Прикрываясь антиковидными ограничениями, команда Котовой продвигает любые непопулярные решения и постановления. При этом в соседних Екатеринбурге, Тюмени, Уфе публичные слушания проходят очно!» – пишут активисты.

Наряду с вырубками в городе провалена и программа озеленения. «Большинство высаженных деревьев не прижились. При этом в Челябинске массово погибают многолетние деревья, вследствие отсутствия должного ухода и контроля за их состоянием. Как пример – уничтожение 100-летней даурской лиственницы», – говорится в петиции.

По сути, в Челябинске отсутствует градостроительная политика, направленная на процветание города и улучшение качества жизни горожан, уверены челябинцы. «В угоду застройщикам происходит хаотичная застройка северо-запада очередными ЖК, в том числе за счет вырубки деревьев. При этом усугубляются проблемы с транспортной инфраструктурой, доступностью поликлиник, детских садов и школ. Наряду с этим в центре облик города уродуют аварийные двухэтажные бараки на Свердловском проспекте, улицах Российской, Островского, Киргородке и т.д. Заявляя о реновации и о том, что «Челябинск больше не будет прирастать окраинами» чиновники администрации города продолжают выдавать разрешения на строительство в границах новых микрорайонов за счет вырубки лесов, несущих защитную экологическую функцию», – настаивают авторы обращения.

Припомнили мэру и отсутствие доступной городской среды, и уродование города серыми дешевыми заборами, которые устанавливаются повсеместно.

«Непрофессионализм и полное игнорирование мэром Челябинска запросов горожан! – подводят итог челябинцы. – Челябинску нужен сильный мэр, способный слышать жителей города и принимать решения во благо горожан, а не наоборот!»

За три часа с момента создания петиции документ подписали порядка 100 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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