В Челябинской области вынесен приговор молодому человеку, сообщившему о бомбе в отделе полиции

В Еманжелинске местный житель осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал 24-летнего жителя поселка Красногорский виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Установлено, что в июне 2021 года молодой человек позвонил со своего сотового телефона на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве здания отдела полиции в Еманжелинске. В момент звонка мужчина был пьян и, как потом признался, звонил из хулиганских побуждений.

После сообщения сотрудники и посетители учреждения были эвакуированы, по тревоге были привлечены спасательные и иные службы.

Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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