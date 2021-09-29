В Челябинской области вынесен приговор молодому человеку, сообщившему о бомбе в отделе полиции

В Еманжелинске местный житель осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании полиции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал 24-летнего жителя поселка Красногорский виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Установлено, что в июне 2021 года молодой человек позвонил со своего сотового телефона на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве здания отдела полиции в Еманжелинске. В момент звонка мужчина был пьян и, как потом признался, звонил из хулиганских побуждений.
После сообщения сотрудники и посетители учреждения были эвакуированы, по тревоге были привлечены спасательные и иные службы.
Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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