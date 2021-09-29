Экс-начальника отделения полиции Копейска отправили в колонию за взятку

В Копейске вынесен приговор по факту получения взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 36-летнего местного жителя виновным в получении взятки.

В суде установлено, что в октябре 2020 года мужчина, возглавлявший отделение следственного отдела ОМВД России по Копейску, в ходе проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, сообщил виновнику аварии, что может отказать в возбуждении уголовного дела, если получит 80 тысяч рублей.

Однако предложение отклика не получило. Вместо этого о нем сообщили в правоохранительные органы. Мужчину задержали при получении взятки в ходе полицейской операции, впоследствии он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В качестве дополнительного наказания назначены штраф в 400 тысяч рублей, лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной службе, в органах местного самоуправления, должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Кроме того, копейчанин лишен специального звания «майор юстиции».

Приговор суда в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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