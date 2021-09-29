В Челябинской области школьников отправили на дистант из-за отсутствия отопления

В Карталинском районе школу закрыли из-за отсутствия отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карталинском районе Челябинской области закрыли школу, получившую паспорт готовности к учебному году. Об этом сообщил экс-кандидат в депутаты Госдумы Дамир Байтенов.

«В школе поселка Новокаолиновый все-таки выполнили обещанный ремонт. Какой – сказать сложно, в прошлый раз в учреждение меня не пустили. Но дети там не учатся – сообщают обеспокоенные родители. Официально – школа закрыта на карантин. Родители же говорят – в помещениях просто нет отопления. Посмотрел доступные в социальных сетях сентябрьские фотографии из классов, ученики в свитерах и теплых кофтах. Прошлую неделю, говорят жители, дети учились уже в куртках», – пишет южноуралец на своей странице в социальных сетях.

При этом перед началом нового учебного года власти района заявляли о полной готовности к нему образовательных учреждений. «Цитирую ответ, данный на моей странице администрацией Карталинского района: «Все школы, в том числе Новокаолиновая СОШ, проверены межведомственной комиссией и получили акт готовности для начала учебного года», – отметил Дамир Байтенов. – Так как школа в поселке Новокаолиновый проходили приемку?»

И это не единственное учебное заведение в Челябинской области, испытывающее проблемы с отоплением. «В Еленинке тоже дети сидят в куртках, стулья ледяные. И детки в садик не ходят, потому что там тоже находиться невозможно – холодно», – пишут в комментариях к посту.

Напомним, в понедельник минстрой региона отчитался о практически полном запуске отопления в области. «На 15:00 27 сентября в Челябинской области отоплением обеспечены 99% учреждений социальной сферы и 99,4% жилого фонда, 98% котельных запущены в работу. Подключение к теплу жилых домов и объектов социальной сферы должно быть завершено в ближайшее время», – заявили в пресс-службе министерства 27 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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