Южноуралец остался без 300 тысяч рублей, польстившись на дешевое оборудование для майнинга

В Южноуральске трое местных жителей ответят в суде за разбойное нападение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона 23-х, 30-ти и 54 лет. Они обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия один из южноуральцев в июле 2021 года разместил объявление о продаже по заниженной цене системного оборудования для майнинга биткоина. На него клюнул один из горожан.

С потенциальным покупателем криминальная троица встретилась вечером на территории ГСК. Один из грабителей наставил на несостоявшегося майнера пневматический пистолет, второй, угрожая ножом, повалил потерпевшего, третий связал руки за спиной.

После этого они забрали у мужчины ключи от его автомобиля, нашли в багажнике 300 тысяч рублей и с места преступления скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий все соучастники были задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В совершении преступления южноуральцы вину признали, ущерб потерпевшему возместили в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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