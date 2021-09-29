Превратили берег озера Увильды в помойку: в Челябинской области требуют наказать владельцев кемпинга

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации земельного участка вблизи озера Увильды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранное надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства при использовании ООО «Фуд-сервис» земельного участка с особыми условиями использования, расположенного в границах прибрежной защитной полосы, водоохранной и охранной зоны памятника природы Челябинской области – озера Увильды.

Установлено, что на территории кемпинга в районе размещения контейнерных баков, предназначенных для временного накопления твердых коммунальных отходов, лесной участок в границах охранной зоны озера Увильды не огорожен, территория кемпинга захламлена отходами, на участке находятся необорудованные места разведения костров, мангалы, в необорудованном месте разведен костер, что противоречит требованиям законодательства, регламентирующего режим особо охраняемой природной территории.

Кроме того, на лесном участке кемпинга повреждены зеленые насаждения, что нарушает требования лесного законодательства.

По указанным фактам нарушений природоохранного законодательства прокурором в отношении ООО «Фуд-сервис» возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Материалы административных дел направлены в уполномоченные органы для рассмотрения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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