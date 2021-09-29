Число случаев COVID-19 в Челябинской области превысило 97 тысяч

В Челябинской области зафиксировали 381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 25 сентября подтверждено 97 тысяч 151 случаев заболевания COVID-19 (+ 381 новое подтверждение ко вчерашнему дню, в том числе 3 школьника).

За прошедшие сутки выписаны 279 человек. ️Больных COVID-19 – 9 тысяч 870 южноуральцев.

Умерли 25 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 638 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 364).

Челябинск, Виктор Елисеев

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