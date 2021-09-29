Южноуральские чиновники продолжают пропихивать услуги ФСИН через «черный» ход

Минэкологии Челябинской области отозвало спорное письмо по закупкам у регионального ГУФСИН после окрика антимонопольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, письмо с указанием «для учета при планировании в 2021 году закупочных процедур в рамках реализации мероприятий по созданию и содержанию мест площадок накопления ТКО» было направлено областным министерством в адрес глав муниципальных образований Южного Урала.

В приложении содержалась копия письма ГУ ФСИН России по Челябинской области, адресованного Министерству экологии Челябинской области с текстом: «…просим Вас… рассмотреть возможность дополнительного использования производственного потенциала исправительных учреждений ГУФСИН России по Челябинской области в части поставки востребованной продукции для нужд Министерства экологии Челябинской области…».

В своем предупреждении Челябинское УФАС России указало, что данное письмо министерства, являющегося уполномоченным органом в сфере обращения с ТКО, может служить основанием для осуществления органами местного самоуправления закупок у исправительных учреждений региона.

Антимонопольщики предупредили минэкологии о необходимости отзыва письма и направлении в адрес глав муниципальных образований сведений о приоритете осуществления закупочных процедур конкурентным способом, в том числе в рамках реализации мероприятий по созданию и содержанию мест площадок накопления ТКО.

Предупреждение исполнено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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