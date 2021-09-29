В Челябинске перед судом предстанет участник разветвленной сети мигрантов-наркодилеров

В суд направили уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, распространявшего наркотические средства на территории Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении жителя региона, являвшегося участником преступного сообщества.

В течение 2019-2021 годов мужчина входил в созданное иностранным гражданином преступное сообщество, распространявшее наркотики на территории Российской Федерации. Всего в сеть входили не менее 4 организованных преступных групп, состоящих из иностранных граждан нескольких государств.

В обязанности жителя Южного Урала входило оборудование тайников с крупными партиями наркотических средств на территории региона с целью последующего незаконного сбыта.

В ходе расследования из незаконного оборота изъято свыше 41 килограмма наркотических средств.

Наркодилер заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Его материалы направлены в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении 30 соучастников преступлений расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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