Неизвестные повредили Вечный огонь в Миассе

В Миассе вандалы покусились на Вечный огонь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на среду, 29 сентября, на центральной площади Миасса.

В мэрии считают, что неизвестные пытались что-то расплавить на огне. В итоге, на мемориале повредили звезду. Часть конструкции пришлось снять. «Сейчас звезду забрали на чистку, как приведут в первоначальный вид, так сразу вернут на место и огонь будет гореть», – цитирует NewsMiass представителя городской администрации.

Городские власти намерены направить заявление об осквернении Вечного огня в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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