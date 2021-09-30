Суточная заболеваемость COVID-19 в Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области зафиксировали 384 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 сентября подтверждено 97 тысяч 535 случаев заболевания COVID-19 (+ 384 новое подтверждение ко вчерашнему дню, в том числе 2 школьника).

За прошедшие сутки выписаны 281 человек. ️Больных COVID-19 – 9 тысяч 949 южноуральцев.

Умерли 24 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 664 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 388).

Челябинск, Виктор Елисеев

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