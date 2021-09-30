Челябинские дорожники заплатили миллион рублей за взятку в Кургане

С компании из Челябинска взыскали 1 миллион рублей за попытку подкупа курганских чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебные приставы межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами в полном объеме взыскали с организации административный штраф в размере одного миллиона рублей. Наказание было назначено ООО ПКФ «ЮжУралДорСервис», привлеченного к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Напомним, в феврале 2021 года представитель компании, пытаясь обеспечить покровительство при заключении муниципальных контрактов по дорожным работам в Кургане, вручил взятку в 800 тысяч рублей местному чиновнику. Это было классифицировано как административное правонарушение. В ходе рассмотрения правонарушения мировой суд города Кургана вынес постановление об аресте счетов организации в качестве обеспечительной меры.

Исполнительный документ был направлен в Челябинск – судебным приставам межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами, которые немедленно исполнили требования постановления. Спустя некоторое время в орган принудительного исполнения поступило постановление мирового суда о привлечении ООО ПКФ «ЮжУралДорСервис» к административной ответственности и назначении штрафа в 1 миллион рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства штраф в полном объеме взыскан с арестованного счета организации, пополнив государственную казну. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест со счетов организации снят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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