В Челябинске силовики нагрянули в МБУ «Спортивный город»

В Челябинске прошли обыски в учреждении, курирующем спортшколы и катки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе УФССП по Челябинской области, обыски в МБУ «Спортивный город» прошли сегодня, 30 сентября.

Проведение оперативных мероприятий подтвердили в мэрии.

Напомним, МБУ «Спортивные город» было создано в 2011 году и активно участвовало в процессе оптимизации спортивных школ, проходивших с целым рядом скандалов. Его возглавляет выходец из МГЕР Эркин Маматов, чловек из близкого окружения депутата Госдумы Владимира Маматова.

Помимо ряда спортшкол, которые теперь курирует учреждение, оно же отвечает за «дворовый» спорт: хоккейные корты и катки во дворах, спортивные площадки.

Интересно, что к финансированию содержания «дворовых» площадок в Челябинске периодически возникают вопросы. Возможно, визит силовиков связан именно с этим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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