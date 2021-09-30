Спасибо, что ушли: южноуральские парламентарии предлагают наградить коллег, избравшихся в Госдуму

Южноуральский парламент наградит экс-вице-спикеров Олега Голикова и Владимира Павлова за «вклад» в законотворчество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 сентября, Законодательное собрание Челябинской области досрочно прекратило полномочия депутатов Владимира Павлова и Олега Голикова в связи с избранием их в Государственную Думу.

Кроме того, Павлов и Голиков освобождены от должности заместителей председателя Законодательного Собрания. В пресс-службе заксобрания напомнили, что Владимир Павлов как зампред курировал комитет по экономической политике и предпринимательству и комитет по аграрной политике, а Олег Голиков – сферу строительства и ЖКХ.

Комментируя решение, спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш предложил напоследок отметить уходящих коллег. «Думаю, примем решение о награждении коллег за вклад, который они внесли в развитие законотворческой деятельности», – заявил председатель заксобрания.

Какой именно вклад внесли парламентарии, видный «единоросс» уточнять не стал. И не зря.

Олег Голиков, несмотря на длительную политическую карьеру, долгое время предпочитал держаться в тени. Видимо, все дело в том, что начинал Голиков в ЛДПР. Но в 2011 году покинул партию и заксобрание, в котором заседал с 2005 года, а в 2015 году вернулся в южноуральский парламент уже в качестве члена ЕР. Триумфальное возвращение политика не без оснований связывали с его назначением замдиректора Всероссийского федерального ядерного центра – ВНИИТФ в Снежинске в 2012 году.

Именно «человеком «Росатома» его и считали в заксобрании. Но в законотворческой деятельности Голиков особенно не участвовал ни в свою бытность мятежным «соколом Жириновского», ни в свою бытность правоверным «единороссом». Вся дальнейшая карьера политика объяснялась связями с «Росатомом», вплоть до поста вице-спикера.

Более того, Олегу Голикову одно время даже прочили кресло председателя законодательного собрания, опять-таки благодаря выходам на «Росатом». Впрочем, кое-какие проекты за политиком все-таки есть. Например, предложение удалять заросли с земельных участков перед тем, как передать их льготным категориям, имеющих право на получение бесплатной земли.

Владимир Павлов не может похвастаться длительностью политической карьеры. В 2011-2012 годах он побывал на посту министра промышленности Челябинской области, после чего на длительное время ушел из политической повестки. Вернулся он лишь в прошлом году, когда избрался в Законодательное собрание Челябинской области. Тогда его считали представителем финансово-промышленной группы, формирующейся вокруг ЧТПЗ. Но неожиданная смерть руководителя группы компаний ЧТПЗ Александра Федорова, а затем – продажа компании структурам Дмитрия Пумпянского лишили Павлова перспектив политической карьеры в Челябинске.

Что касается его вклада в «развитие законотворческой деятельности», то, если верить официальному сайту ЗСО, он ограничивается авторством поправок в законы Челябинской области «О земельных отношениях» и «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов…», а также в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…» (весьма спорное требование по обязательной регистрации и учету животных).

Челябинск, Виктор Елисеев

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