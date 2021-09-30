В Копейске приватизируют муниципального перевозчика

Власти Копейска приватизируют автобусный МУП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение согласовали в среду, 29 сентября, депутаты парламента Копейска.

Пока власти не определились с формой, в которую будет преобразован МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Известно лишь, что подвижной состав должен остаться в собственности муниципалитета.

МУП КПА существует более 25 лет. С 2012 года учредителем предприятия является управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска.

По данным портала audit-it, в 2020 году выручка перевозчика составила 68 миллионов рублей (-22,1% к показателю 2019 года). Убыток составил 14,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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