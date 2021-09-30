В Челябинске колясочник упал в карьер в парке

В челябинском парке инвалид-колясочник упал в карьер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечения безопасности населения Челябинска, инцидент произошел в среду, 23 сентября.

Вчера вечером в ЕДДС-112 поступил звонок из ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Очевидцы сообщили, что в карьер, расположенный рядом с рестораном «Шафран», упал инвалид-колясочник.

На место прибыл экипаж спасателей Челябинской городской службы спасения. «Мужчина съехал на коляске с берега, упал и ударился головой о камни. К счастью, вода там начиналась не сразу, поэтому он не захлебнулся», – рассказал старший группы спасателей.

Совместно с сотрудниками пожарной охраны спасателям удалось достать 68-летнего мужчину из карьера и передать бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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