В Челябинске колясочник упал в карьер в парке

В челябинском парке инвалид-колясочник упал в карьер.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечения безопасности населения Челябинска, инцидент произошел в среду, 23 сентября.
Вчера вечером в ЕДДС-112 поступил звонок из ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. Очевидцы сообщили, что в карьер, расположенный рядом с рестораном «Шафран», упал инвалид-колясочник.
На место прибыл экипаж спасателей Челябинской городской службы спасения. «Мужчина съехал на коляске с берега, упал и ударился головой о камни. К счастью, вода там начиналась не сразу, поэтому он не захлебнулся», – рассказал старший группы спасателей.
Совместно с сотрудниками пожарной охраны спасателям удалось достать 68-летнего мужчину из карьера и передать бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.09.21
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