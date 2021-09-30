В Челябинской области бесправник погиб на угнанном автомобиле

Ранее судимый житель Челябинска разбился на угнанном автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером среды, 29 сентября.

В21:00 на 37 км автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу» на территории Сосновского района 30-летний мужчина не справился с управлением автомобилем «Хендай Акцент», по предварительным данным, совершил наезд на барьерное ограждение с левой стороны по ходу движения автомобиля, после чего совершил съезд в правый кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель иномарки жил в Челябинске, ранее был судим и никогда не получал водительское удостоверение. При этом ранее 5 раз привлекался за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 4 раза – за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль, на котором разбился челябинец, принадлежал 61-летней женщине. Ключи от машины он взял без разрешения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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