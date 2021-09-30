Таинственная труба: челябинских бизнесменов заподозрили в краже воды из городского пруда

Рядом с особняками южноуральских олигархов кто-то «выпил» половину пруда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в незаконном пользовании Изумрудным прудом заподозрили известных челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова.

Еще недавно они были владельцами бизнес-империи, объединявшей ЧЭМК и агрохолдинг «Ариант», но решили разделить активы. Однако «родовые замки» выстроили на соседних земельных участках.

Но на днях челябинцы, прогуливавшиеся в Челябинском бору, обнаружили настораживающую конструкцию. «Мы гуляли и случайно услышали – как будто водопад, – цитирует горожанку 74.ru. – Пошли посмотреть, а там труба, которая была замурована в скалу, лопнула, и из нее вода хлещет. Тогда и увидели, что качают из карьера воду. Труба замаскирована в скале и идет в сторону коттеджа Аристова. Карьер мелеет, камни стали просвечивать, скоро он превратится в болото, а ведь многие жители поселка, да и города, отдыхают там! Законно ли качать из него воду для полива огромных территорий олигарха?"

Челябинцы обратились за разъяснением в мэрию. Та перенаправила бумагу в региональное минэкологии. В ответе ведомства говорится, что информация о странном оборудовании подтвердилась. «4 августа специалистами Министерства проведено выездное обследование карьера «Изумрудный», в ходе которого подтвердилась информация, изложенная в вашем обращении. Министерством совместно с сотрудниками отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску планируются контрольно-надзорные мероприятия в целях установления лиц, осуществляющих несанкционированное использование обводненного карьера «Изумрудный», – говорится в официальном документе.

Правда, кому принадлежит оборудование, в минэкологии пока не выяснили. Между тем, 74.ru заглянули за заборы особняков бизнесменов. И заметили в десятке метров от берега карьера огромные цистерны для воды, пруд между двумя коттеджами и несколько небольших декоративных водоемов. По данным сервиса «Контур.Фокус», земельные участки принадлежат Юрию Антипову и Александру Аристову.

Впрочем, собственника оборудования установить так и не удалось. Пока длилось расследование, трубы, через которые осуществлялся забор воды, демонтировали. «Там в поле зрение попадает порядка 20 домов. Сам насос довольно слабый по мощности, и вода использовалась кем-то, скорее, как пожарный гидрант. Несмотря на это, у каждого пользователя, кто самовольно качает воду из любого водоема, должен быть оформлен договор водопользования», – прокомментировали в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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