Жители Челябинска вынудили чиновников пойти на диалог

В челябинском Доме архитектора прошли альтернативные публичные слушания по строительству парковки у зоопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания прошли в конструктивном ключе. Об этом заявила один из организаторов мероприятия, депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

Напомним, с инициативой проведения очных общественных обсуждений выступили городские активисты и независимые депутаты после того, как мэрия объявила о намерении провести их в заочном формате. Обсуждать вопрос строительства четырехуровневой парковки на 500 машино-мест в парковой зоне за закрытыми дверями горожане сочли неуместным.

По словам организаторов, челябинцы откликнулись на их призыв: зал, в котором традиционно проходят публичные слушания, был полон. Само же обсуждение началось еще в фойе, так как поначалу в зал горожан пускать отказались.

Начал обсуждение председатель челябинского отделения «Союза архитекторов России» Сергей Якобюк, выразивший недоумение тем, что предложение о парковке появилось буквально ниоткуда. «Мы не возражаем против этих объектов и интереса инвесторов к центру города. Но обращаем внимание, что есть определенное функциональное зонирование, есть городской бор, зоопарк, реликтовый бор, расположенный в центре города. Всегда можно найти решения для инвесторов, не обязательно для этого застраивать значимые для всего города места, – отметил архитектор. – К тому же, все должно быть по закону. Первичны проект планировки и документация, которые должны обсуждаться с общественностью на градостроительном совете».

Эксперт в вопросах городского развития, транспорта и логистики Яков Гуревич отметил, что упоминания парковки нет даже в транспортной схеме Челябинска, где парковочному пространству посвящено 45 страниц.

Елена Вахтина напомнила, что обсуждаемый участок находится в бессрочной аренде у Челябинского зоопарка, и неплохо бы сначала позаботиться о реализации концепции его развития, а уже потом обсуждать необходимость строительства парковки. К тому же сразу несколько экспертов заявили, что парковок поблизости от зоопарка и сейчас достаточно.

Представители городской Думы и администрации, в свою очередь, попытались объяснить необходимость строительства тем, что семьи с детьми не могут приехать на машинах к ЦПКиО и зоопарку. В пример привели себя. На что тут же услышали предложение воспользоваться общественным транспортом (кстати, власти бодро отчитываются о его поступательном развитии).

По ходу обсуждения выяснилось, что инвестора, готового реализовать проект строительства, нет. «Пока обсуждается возможность размещения парковки в данном месте, – признался замначальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Самсонов. – Если мы придем к выводу, что такой возможности нет, значит, и искать инвестора не придется».

В итоге, участники слушания подавляющим большинством голосов проголосовали против строительства. Сергей Самсонов от имени мэрии и Владимир Бодров от имени городской Думы заверили участников, что их позицию учтут при дальнейшем рассмотрении вопроса. Правда, поверили в это далеко не все участники мероприятия.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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