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NewDayNews.ru

Пятница, 1 октября 2021, 12:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

1 октября ожидаются следующие события – Челябинск

01.10.2021, пятница

  • 09:30 Челябинск – Журналистам расскажут о новом виде операции на печени, который освоили врачи ЧОКБ – удаление сложной гемангиомы в печени через несколько проколов на животе (ул.Воровского,70, корпус 3)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Гаражная амнистия. Как применяется упрощенный порядок оформления собственности» с участием заместителя руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольги Юрченко (пресс-центр «Гранада пресс»)

  • 12:30 Челябинск – Выступление танцующего оркестра «Уралбэнд» под руководством А.В. Павлова, приуроченное к празднованию Дня компании «Российские железные дороги» (Железнодорожный вокзал Челябинска)

  • 12:30 Челябинск – Фотодень в честь юбилея ЧелГУ (ботанический сад ЧелГУ)

Челябинск. Другие новости 30.09.21

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