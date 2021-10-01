Прививка не защитила мэра Озерска от коронавируса

Глава Озерска ушел на больничный из-за от COVID‑19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Озерска Евгений Щербаков заболел коронавирусом. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети.

Вчера, 30 сентября, глава ЗАТО почувствовал боль в горле и сдал ПЦР-тест. Результат оказался положительным.

По словам чиновника, ранее он сделал прививку, поэтому коронавирус протекает без сложных симптомов. «Ранее COVID-19 уже беспокоил нашу семью: прошлым летом я уходил из-за этого на самоизоляцию. Теперь коронавирус добрался и до меня лично», – рассказал градоначальник.

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