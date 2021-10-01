В Челябинской области коммунальщиков наказали за глыбу льда, упавшую на женщину

Сотрудников ООО «Миньярская коммунальная компания» осудили за травмирование женщины в результате схода снега с крыши.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал сотрудников ООО «Миньярская коммунальная компания» виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, главный инженер и мастер по текущему ремонту организации не предприняли мер по очистке от наледи и снега крыши дома, расположенного по ул. Центральной, 6 в Миньяре. При этом оградить опасный участок сигнальными лентами коммунальщики тоже не удосужились.

В результате во время оттепели 19 марта 2021 года снег и наледь упали с крыши на проходившую рядом с домом по тротуару 45-летнюю женщину. Она получила открытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного следствия коммунальщики вину признали полностью.

Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, со штрафом в 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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