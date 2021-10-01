В Челябинске экс-полицейский ответит за смертельное ДТП и взятку

В Челябинске экс-полицейский предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП и получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Советского района Челябинска утвердил обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя города. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, а также получении взятки.

По версии следствия челябинец в феврале 2021 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в такси. В результате столкновения пассажир виновника ДТП от полученных травм скончался на месте, пассажир автомобиля такси получил тяжкий вред здоровью. Само челябинец скрылся с места происшествия.

Кроме того, с августа 2019 года по январь 2021 полицейский получил от фирмы, оказывающей ритуальные услуги, более 80 тысяч рублей за передачу служебной информации об умерших лицах и их родственниках в целях оказания им похоронных услуг.

Бывший сотрудник полиции задержан и уволен по отрицательным мотивам, в настоящее время находится под стражей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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