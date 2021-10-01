В Челябинской области поставлен рекорд суточной смертности от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 386 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 1 октября подтверждено 97 тысяч 921 случай заболевания COVID-19 (+ 386 новое подтверждение ко вчерашнему дню, в том числе 6 школьника).

За прошедшие сутки выписаны 279 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 30 южноуральцев.

Умерли 26 человека, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 690 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 414).

Челябинск, Виктор Елисеев

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