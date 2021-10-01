Смертельный запой: челябинец две недели избивал родную мать, пока та не умерла

Житель Челябинска предстанет перед судом за избиение матери, повлекшее смерть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что безработный челябинец, злоупотребляющий спиртным, в июне 2021 года в ходе очередного запоя в течение двух недель систематически тзбтвал жившую с ним 71-летнюю мать. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Южноуралец ранее судим за разбой и незаконный сбыт наркотических средств, после освобождения из мест лишения свободы находился под административным надзором. В ходе следствия заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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