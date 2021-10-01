В Магнитогорске вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Магнитогорске ужесточают ограничительные меры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил в ходе малого аппаратного совещания.

«В Магнитогорске более 20 мест, где можно вакцинироваться. Помимо стационарных мест, больниц, поликлиник мы развернули достаточное количество передвижных пунктов. С этого месяца две недели берем на подготовку, чтобы в местах массового пребывания людей – это кино, театры и так далее, – будут допускать людей только при наличии QR-кода, – цитирует чиновника «Верстов.Инфо». – Это поможет, с одной стороны, сохранить здоровье, с другой – будет способствовать принятию решения в пользу вакцинации».

Вместе с тем, в правительстве Челябинской области рассказали, что вопрос о введении QR-кодов пока лишь рассматривается. Это – прерогатива регионального оперативного штаба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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