Экс-замглавы Сосновского района выбросил 1,7 миллиона рублей на покупку негодных домов

В Челябинской области бывшему заместителю главы района предъявлено обвинение в покупке непригодного жилья для сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшему заместителю главы Сосновского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2015 году чиновник, без проведения надлежащий экспертизы, приобрел за средства бюджета два дома для дальнейшей передачи гражданам из числа детей-сирот. Согласно заключения строительно-технической экспертизы, дома оказались непригодными для проживания. Своими действиями замглавы района нарушил права граждан и причинил ущерб муниципалитету на сумму более 1,7 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, также надзорными органами в суд направлены исковые заявления о расторжении договоров по приобретению указанных жилых помещений.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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