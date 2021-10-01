В Копейске будут судить москвичей, обманувших пенсионеров на 18 миллионов рублей

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении двух мошенников, обманувших 15 пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двух обвиняемых, 22 и 25 лет.

Следователями регионального ГУ МВД установлено, что аферисты, завладев базой данных телефонов, звонили пожилым людям и сообщали им о положенной денежной компенсации за ранее оказанные услуги экстрасенсов, которые оказались мошенниками. Так как пенсионеры действительно ранее обращались к всевозможным гадалкам, сомнений у них не возникало.

В дальнейшем мошенники под различными предлогами (комиссии, стоимость операций по пересылке денежных средств, страхования счета и т.д.) убеждали своих жертв из различных районов и городов Российской Федерации перевести им денежные средства. Так, жительница Копейска перевела неизвестным «благодетелям» более 800 тысяч рублей, а в общей сложности 15 пожилых людей совершили несколько сотен денежных переводов на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Противоправные действия соучастников пресекли оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. В ходе обыска по месту их жительства в Москве и Московской области изъяты множество сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, несколько компьютеров.

На период следствия в отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. За мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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