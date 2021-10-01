«Обледеневшая пещера»: жители Троицка рассказали о жутком доме

Общественники нашли в Троицке жуткий дом, похожий на обледеневшую нору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Троицка из жуткого дома несколько лет безуспешно просят капитального ремонта в доме, который промерзает до самого основания. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратились жители дома №30А по улице имени Дерибаса. Троичане пожаловались на состояние дома. Бывшее общежитие, превратившееся в новой реальности в многоквартирный дом, давно вызывает у жильцов головную боль.

«Нам сказали, что в этом году будет капремонт, но до сих пор тишина. Одни отписки. В городе отопление включили с 20 сентября, а мы до сих пор с холодными трубами. Летом из крана, где должна быть горячая вода, напор холодной воды отличный, а как включают горячую воду, так давления нет, и мы – третий, четвертый и пятый этажи – ходим мыться круглый год с ведерками. Включили отопление, и начали трубы рваться, за наш счет теперь их меняют. А что же они потом будут менять за счет капремонта? Электрощиты весну, осень и зиму горят. Зимой на первом этаже ледяные глыбы на стенах, пройти невозможно», – рассказала жительница дома.

Активисты написали обращение в ГЖИ, поскольку жить в доме, где зимой намерзают целые глыбы льда, невозможно. Однако, разбираясь в проблеме, общественники обратили внимание, что УК в доме отсутствует. Точнее говоря, одна назначенная управляющая компания исполняет в доме самые необходимые работы, проблема же сложилась из-за долгов жильцов.

«Дом на нору похож, настолько он жуткий внутри. Это вообще беда по всей стране, такие вот дома, превращенные в жилые из общежитий, их много, и никто не хочет ими заниматься. Здесь нужно разбираться очень серьезно. По поступившей нам информации, на доме накопились серьезные долги, возможно, его следует признать аварийным. Мы вообще не представляем, как люди будут здесь зимовать», – прокомментировал представитель организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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