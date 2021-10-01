Подельник бывшего мэра Челябинска встретит новый год за решеткой

Бывший высокопоставленный чиновник челябинской администрации не смог выйти из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд продлил бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Евгения Пашкова задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Пашков настаивал на невиновности. 21 апреля этого года бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взяток, приговорив его к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на 5 лет.

Однако 6 сентября Челябинский областной суд отменил обвинительный приговор. Сочтя, что первая инстанция при вынесении приговора допустила существенные нарушения уголовно-процессуального кодекса, он вернул дело в районный суд для повторного рассмотрения.

Сегодня Центральный районный суд сегодня рассмотрел ходатайство гособвинения о продлении Пашкову меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе заседания защита экс-чиновника настаивала на замене СИЗО на домашний арест. Однако суд принял сторону прокуратуры.

Евгений Пашков останется в СИЗО до 6 января 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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