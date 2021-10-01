На двух перекрестках Комсомольского проспекта в Челябинске меняют схему движения

На Комсомольском проспекте Челябинска меняют схему проезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете дорожного хозяйства Челябинска, сразу на двух перекрестках Комсомольского проспекта будет изменена схема движения.

«С целью уменьшения числа конфликтных точек по типу «пересечение» и ликвидации очага аварийности на перекрестке улицы Чайковского и Комсомольского проспекта будет изменена организация дорожного движения. Маневр левого поворота со стороны улицы Куйбышева по улице Чайковского на Комсомольский проспект возможно осуществить бесконфликтно через разворот в выделенную фазу горения разрешающего сигнала светофора», – уточнили представители КДХ.

Кроме того, с целью снижения задержек транспорта, осуществляющих маневр левого поворота со стороны улицы Куйбышева по улице Молодогвардейцев на Комсомольский проспект, его возможно выполнить с двух полос.

При движении на указанных участках автомобилистов просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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