В Челябинской области новый рекорд выявляемости COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 389 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 2 октября подтверждено 98 тысяч 310 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 389 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией. Это новый суточный рекорд выявляемости. Среди заболевших 4 школьника.

За прошедшие сутки выписаны 280 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 113 южноуральцев.

Вторые сутки Южный Урал выходит на рекорд по смертности: умерли 26 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 716 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 440).

Челябинск, Виктор Елисеев

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