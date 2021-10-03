Челябинская область второй день бьет рекорды суточной заболеваемости COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 октября подтверждено 98 тысяч 701 случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 391 новое подтверждение заражения коронавирусной инфекцией. Это новый суточный рекорд заболеваемости. Среди заболевших еще 4 школьника.

За прошедшие сутки выписаны 278 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 201 южноуралец.

Умерли 25 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 741 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 465).

Челябинск, Виктор Елисеев

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