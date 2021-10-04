На Южном Урале побит рекорд смертности от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 октября подтверждено 99 тысяч 93 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 392 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией. Это значит, что суточный рекорд выявляемости обновляется третий день подряд. Среди заболевших еще 6 школьника.

За прошедшие сутки выписаны 279 человек. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 287 южноуральцев.

Умерли 27 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 768 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 492).

Челябинск, Виктор Елисеев

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