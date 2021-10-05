5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2021, вторник

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Мероприятия в честь Собора святых Челябинской епархии». Праздник будет отмечаться 10 октября (пресс-центр «Гранада пресс»)

10:00 Челябинск – «Классная встреча» педагогов-наставников и учащихся педагогических классов, впервые открытых в этом учебном году (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

10:00 Челябинск – Праздничная акция «Поздравь любимого учителя» (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, главный корпус)

11:00 Челябинск – В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» будут высажены саженцы деревьев в памятнике природы Джабык-Карагайский бор, который в июле пострадал от крупного пожара (отъезд в 4:00 от пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – Ежегодное вручение 50 премий губернатора лучшим педагогам Челябинской области (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

14:00 Челябинск – Региональная встреча с ветеранами педагогического труда «Навыки мудрых» (исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

Челябинск. Другие новости 04.10.21

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