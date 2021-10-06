6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Представители СМИ смогут познакомиться с пациентом ЧОКБ (у него разорвалась аневризма и находился на пороге жизни и смерти) и сосудистыми хирургами, подарившими ему вторую жизнь (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 4)