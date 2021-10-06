6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

06.10.2021, среда
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10:00 Челябинск – XI областная практическая конференция «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, «Изумрудный» зал)
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10:00 Челябинск – АО «Челябинскгоргаз» проведет межведомственную тренировку по отработке заявок о взрыве газа (пер. Дачный, 10А)
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10:00 Челябинск – Представители СМИ смогут познакомиться с пациентом ЧОКБ (у него разорвалась аневризма и находился на пороге жизни и смерти) и сосудистыми хирургами, подарившими ему вторую жизнь (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 4)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие виды спорта набирают популярность среди южноуральских женщин» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – В рамках конкурса «Песня не знает границ» состоится творческая встреча с дирижером «Оркестра XXI века», композитором Павлом Овсянниковым и одной из самых ярких участниц первого сезона проекта «Голос» на Первом канале, джазовой певицей Мари Карне (детская филармония, ул. Ворошилова, 6)
Челябинск. Другие новости 05.10.21
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