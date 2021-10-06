Число южноуральцев, заболевших COVID-19, приблизилось к ста тысячам

В Челябинской области зафиксировали 395 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 октября подтверждено 99 тысяч 882 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 395 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд суточный заболеваемости
За прошедшие сутки выписаны 283 человека. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 456 южноуральцев.
Умерли 27 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 822 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 548).
Челябинск, Виктор Елисеев
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