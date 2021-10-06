Число южноуральцев, заболевших COVID-19, приблизилось к ста тысячам

В Челябинской области зафиксировали 395 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 октября подтверждено 99 тысяч 882 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 395 новых подтверждения заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд суточный заболеваемости

За прошедшие сутки выписаны 283 человека. ️Больных COVID-19 – 10 тысяч 456 южноуральцев.

Умерли 27 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 4 тысячи 822 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 548).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.21

На южноуральской трассе полиция открыла огонь по колесам устроивших гонки авто. / Жительнице Озерска пришлось судиться за собаку, за которой просили присмотреть соседей. / 6 октября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»