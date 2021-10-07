Число зараженных коронавирусом на Южном Урале превысило 100 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 397 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 100 тысяч 279 инфицированных, что составляет 2,9% от общей численности населения региона. 4 тысячи 846 из них умерли (непосредственно от инфекции – 3 тысячи 572).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.10.21

Недвижимость компании, связанной с экс-губернатором Челябинской области, пустят с молотка. / В 2021 году жители России раздадут 100 миллиардов рублей чаевых. / В Челябинской области продлили режим «черного неба». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»